Soudan: Une force de 70 véhicules proche de Hilal

Une force armée non identifiée à bord de 70 véhicules militaires est signalée au niveau des montagnes d'Adula dans le nord du Darfour. Alertée par cette information, plus de 300 véhicules appartenant aux forces de soutien rapide ont quitté Nyala et Alfashir jeudi soir en direction des montagnes d'Adulla. D'où vient cette force et à qui appartient elle ? Selon une source proche de la Garde Frontiere non confirmée, cette force vient du soudan sud et appartient au leader Moussa Hilal détenu dimanche par les forces du soutien rapide.