Tabagisme : le Maroc affiche les meilleurs résultats en Afrique du Nord

C'est ce qui ressort d'un classement de l'Organisation Mondiale de la Santé qui a été effectué sur 182 pays et publié le mercredi 31 mai à l'occasion de la journée mondiale sans tabac.



Le Maroc fait mieux que tous les pays de l'Afrique du Nord. La Tunisie figure à la 26ème place avec une consommation moyenne de 1628 cigarettes fumées annuellement par adulte et la Libye se positionne à la 43ème place avec 1332 cigarettes).



L'Égypte est 49ème avec 1215 cigarettes et l'Algérie occupe la 59ème place de ce classement avec une consommation moyenne de 1041 cigarettes par adulte par an.



A l'échelle mondiale, la Chine est le plus grand consommateur de tabac au monde. Sa consommation moyenne est de 4124 cigarettes fumées par adulte chaque année.



Toujours au niveau mondial, c'est la Guinée qui affiche le meilleur résultat avec seulement 15 cigarettes en moyenne par adulte annuellement.