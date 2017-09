Table-ronde avec les partenaires du Tchad et alter-conférence à Paris

En réaction à la table-ronde du Tchad qui réunit depuis hier à Paris les principaux bailleurs de fonds en vue de financer son programme national de développement (PND) 2017-2021, des opposants et acteurs de la société civile ont organisé en parallèle une alter-conférence, hier dans la capitale française.



"Tout cet argent n’a nullement bénéficié à la population, qui manque de tout et ne bénéficie quasiment pas d’accès aux soins ou à une éducation de qualité. Plusieurs responsables associatifs français et africains soucieux de la situation qui se détériore au Tchad, vont prendre la parole pour interpeller l’opinion publique internationale sur les dérives autoritaires du régime tchadien qui bénéficie de la nonchalance de celle-ci et abusent de la générosité des bailleurs de fonds", selon les organisateurs de l'alter-conférence.



Le secrétaire général de la CTDDH, Mahamat Nour Ibedou a également fait le déplacement pour Paris afin de "prendre part aux assises de l'alter-conférence".



L'Union Européenne a annoncée aujourd'hui la signature de plusieurs projets avec le ministre tchadien de l'Economie Ngueto Yambaye, pour un montant de 176 millions d'euros.