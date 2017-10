Tchad : « aucune infraction constituée », selon l’avocat d’Allanhdoum Juda

L’avocat du directeur de publication du journal Le Visionnaire, Lokouldé Francise a réagi, hier, lundi 22 octobre 2017, à la sortie du Palais de Justice, après l’inculpation de son client, Allanhdoum Juda, poursuivi pour usurpation de titre et fonction de journaliste.



Son avocat estime que l’infraction imputée à son client n’est pas constituée et qu’il doit être purement et simplement relaxé.



« Le directeur de la publication du journal a été gardé à vue pendant presque une semaine dans les locaux de la Police Judiciaire. C’est ce matin qu’il a été déféré devant le procureur. A notre grande surprise et contre toute attente, le procureur qualifie son dossier d’usurpation de titre et de fonction de journaliste. Nous sommes tombés de nu par rapport à cette qualification qui n’a rien à voir avec la loi 017 portant régime de la presse au Tchad », a souligné La défense.



« Nous attendons sereinement le moment venu pour démontrer devant l’addiction de jugement qui est saisi par le procureur que c’est une infraction qui n’est nullement constituée. On ne pourra inquiéter un journaliste qui agit dans le cadre de son métier conformément à une disposition du code pénal qui ne colle aucunement avec la réalité », selon l’avocat.



L’audience est prévue pour le jeudi 2 novembre prochain. Il comparaitra devant le tribunal statuant en matière correctionnelle.



« Nous déplorons actuellement cette grève des magistrats, ce qui est de nature à retarder les choses mais nous espérons d’ici là que tout entre en ordre. Le tribunal pourra le relaxer purement et simplement parce qu’à notre sens et juridiquement d’ailleurs, l’infraction qui lui est reproché n’est pas constituée », a conclu l’avocat du Directeur de Publication, Allanhdoum Juda.