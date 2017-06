Tchad : 10 nominations au ministère de l'économie

Au terme de décrets du chef de l'Etat rendus publics aujourd'hui, plusieurs personnalités sont nommées au ministère de l'économie et de la planification du développement.



Inspecteur général : Félix Ndouba Kamidjou

Inspecteur technique : Adoum Togué Rubin

Secrétaire général : Nour Goukouni Nour

Secrétaire général adjoint : Mme Sanda Idima Badamalo

Directeur général des études et du plan : Mbaiguedé Mbairo

Directeur général adjoint : Oualgar Sadjima

Directeur général de l'économie : Aboubakar Adam Ibrahim

Directeur général à la coopération et au développement : Mahamat Senoussi Cherif

Directeur général adjoint : Adoum Khalil Adoum



Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à l'Economie et à la planification du développement : Seïdou Sini