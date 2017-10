Tchad : 10 nominations au ministère de la communication

Un décret du chef de l'Etat prise sur proposition de la ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, nomme plusieurs fonctionnaires :



Betel Miarom est nommé inspecteur général en remplacement de Ahmat Oumar Ahmat, appelé à d'autres fonctions.

Abgrene Djibrine Idriss a été nommé inspecteur général adjoint, en remplacement de Yves Ngarbé, appelé à d'autres fonctions.

Oumar Yayah Hissein est nommé secrétaire général adjoint, en remplacement de Abgrene Djribrine Idriss.

Le directeur général du développement, des médias et de la coopération est Zoumtané Martin.

Le directeur du développement du contenu et des nouveaux médias est Elon Maidiguin.

DIrectrice de la communication et de la presse : Madame Rosalie Gangué Baguepengue.

Directeur général des ressources humaines et de la planification : Andouma Akapa.

Directeur des ressources humaines : Antoine Nguesbé.

Directeur des études, de la planification et de la formation : Déjébé Djobe.

Directeur des affaires juridiques, de la documentation et des archives : M. Esai Rokoulio