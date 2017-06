Tchad : 10 nominations par décret à l'Office d'appui à la jeunesse et aux sports

Un décret n°782 du Président de la République, pris sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, porte nomination à des postes de responsabilité à l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES) :



Coordonateur général : Oumar Abdallah Lébine

Coordonateur général adjoint : Hamid Erda



Directeur de la promotion des initiatives d'insertions économiques des jeunes : Podéboné Dédangue Emmanuel

Directrice adjointe : Mme Aicha Allifa Odeye



Directeur des affaires générales : Abdelmadjid Tom

Directeur adjoint : Dressa Massout Dressa



Directeur de la communication, marketing et sportive : Djastoïdé Lotira

Directeur adjoint : Ali Adji Mahamat



Directeur du développement, de la promotion du sport : Ousmane Saleh Dikiri

Directeur adjoint : Abbas Hassan Adbougoye