Tchad : 110 candidats composent le concours national de mathématiques

Le directeur général des enseignements et de la formation du ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, Mahamat Alboukhari Oumar a présidé, ce samedi 12 aout 2017, au lycée Etoile Polaire au lancement du concours national en mathématique sous la tutelle académique du Pr. Bakari Abbo, Directeur General de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS), afin d’accompagner les plus hautes autorités dans la lutte contre la baisse de niveau.



Ce concours dénommé Prix Gauss en mathématiques initié par le Lycée Etoile Polaire totalise 110 candidats dont 16 filles en provenance de 33 établissements scolaires qui composent les épreuves écrites en mathématiques.