Tchad : 12 nominations par décret au ministère de la Jeunesse, sports et loisirs

Un décret du chef de l'Etat, pris sur proposition du ministre de la Jeunesse, des sports et des loisirs, porte nomination à des postes de responsabilité à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports :



Directeur général : Passalé Lazakian, en remplacement de Léonan Soulgan appelé à d'autres fonctions.

Secrétaire général : Moussa Saleh Idebey, en remplacement Fadil Mallaye appelé à d'autres fonctions.

Directeur des études : Fadil Mallaye, en remplacement de Gloire Adieu Ndigna appelé à d'autres fonctions.



Deux autres décrets n°780, 781 portent nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Jeunesse, des sports, et des loisirs :



Secrétaire général : Youssouf Djibrine (poste vacant)

Secrétaire général adjoint : Mbiribe Benjamen, en remplacement de Abakar Rossi Tegui appelé à d'autres fonctions

Directeur des ressources humaines, de la planification et de la coopération : Moukhtar Mahamat Hassaballah, en remplacement de Mahamat Baye Padassé appelé à d'autres fonctions

Directeur général de la jeunesse et des loisirs : Mme Solla Ndilnodji, en remplacement de Passalé Lazacki appelé à d'autres fonctions

Directeur de la promotion des loisirs et des mouvements associatifs des jeunes : Ali Galmaye (poste vacant)

Directeur de l'insertion sociale et du volontariat des jeunes : Dimgamnayel Caldé Louanga, en remplacement de Mme Solla Ndilnodji appelée à d'autres fonctions

Directeur général des sports : Abakar Djarma Omi (maintenu)

Directeur des sports de haut niveau : Mahamat Issa Mahamat, en remplacement de Nesséti Gabé Ousmane appelé à d'autres fonctions

Directeur des sports scolaires et sports pour tous : Mahamat Issakha Soggar, en remplacement de Deyé Brahim appelé à d'autres fonctions



Cabinet du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs :

Directeur de cabinet : Ahmat Mahmoud Hamdan Djimaye, en remplacement de Mbaoussem DJékouder appelé à d'autres fonctions

Conseillers : Tahir Djimet Togou (poste vacant),

Allife Younous Mahamat, en remplacement de Adjibaye Ngaringaye appelé à d'autres fonctions