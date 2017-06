Tchad : 16 nominations au ministère de l'Energie et du Pétrole

Un décret du chef de l'Etat signé ce 14 juin 2017, nomme plusieurs personnalités au Haut commissariat national de déminage (HCND) :



Coordonateur : Mandé Galmaye Sahanaye, en remplacement de Wardougou Bélé appelé à d'autres fonctions.

Coordonateur adjoint : Hassan Kalibou Sougou, en remplacement de Mahamat Hisseini Salkato appelé à d'autres fonctions.



Le HCND dépend du ministère de l'Economie et de la Planification du Développement.



Un décret n°720 du chef de l'Etat, sur proposition du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, chargé des relations avec l'assemblée nationale nomme plusieurs personnalités à des postes de responsabilités à la coordination générale auprès du comité nationale de transition pour le passage de l'audiovisuel analogique au numérique :



Coordinateur général : Yves Ndoundo Yambdana, en remplacement de Senoussi Ardja

Coordinatrice générale adjointe : Khadidja Mahamat Hissein, en remplacement de Djimgantoudji Esai appelé à d'autres fonctions.



Un décret n°721 et 722 du chef de l'Etat, sur proposition du ministre de l'Energie et du Pétrole, nomme plusieurs fonctionnaires dont les noms suivent à des postes de responsabilités :



Direction de cabinet

Directeur : Seidou Elhadj, en remplacement de Djimandingar Bertin, démissionnaire.

Conseiller : Idriss Abdelkhali (poste vacant),

Hassan Eli Tidey, en remplacement de Adjit Mahamat appelé à d'autres fonctions.



Inspection générale

Inspecteur général : Youboussoum Nodjitoloum (nouveau poste)

Inspecteur de service : Hassan Sakhayar (nouveau poste)



Secrétariat général

Secrétaire général : Ahmat Gadam Ogossi, en remplacement d'adium Mahamat Adoum appelé à d'autres fonctions.

Secrétaire général adjoint : Docteur Loualaba Digali, en remplacement de Youboussoum Nodjitoloum appelé à d'autres fonctions.



Direction des ressources humaines, de l'informatique et des archives

Directeur : Koïbraya Benoit, en remplacement de Hassan Younous Ibrahim appelé à d'autres fonctions.



Direction des études économiques et fiscales

Directeur : Béchir Abdoulaye Adam, en remplacement de Ousmane Hissein Hari



Direction de la législation et du contentieux

Directeur : Guiboulou Fanga Mathieu (nouveau poste)



Direction générale du pétrole

Directeur générale : Mahamat Zene Diguer, en remplacement d'Idriss Abdelkhali Idriss appelé à d'autres fonctions.



Direction de l'exportation de la production et du transport

Directeur : Tenebaye Djounia Nouba (nouveau poste)



Direction de raffinage et du stockage et de la distribution

Directrice : Fatimé Djalla Amadou, en remplacement d'Abdoul Mayamat Saleh appelé à d'autres fonctions.



Direction générale de l'énergie et des énergies renouvelables

Directeur général : Miedé Modingom, en remplacement d'Hassan Eli Tidey appelé à d'autres fonctions.



Direction de l'électricité et de la planification énergétique

Directeur : Adoum Orzeï (nouveau poste)



Direction des énergies nouvelles et renouvelables

Directrice : Mendiguena Béatrice, en remplacement de Mahamat Atim Oubey appelé à d'autres fonctions.