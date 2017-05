Tchad : 2 attachés de défense nommés aux ambassades d'Ethiopie et de Russie

Au terme d'un décret 532, le Président de la République, sur proposition du ministre délégué à La Défense nationale, nomme plusieurs officiers des forces armées en tant qu'attachés de défense au sein des ambassades du Tchad en Ethiopie et en Russie. Il s'agit du colonel Adja Mahamat, en remplacement du colonel Melatangar Allafi, qui est décédé ; et du général de brigade aérienne, Mahamat Bongo, pour le poste vacant en Russie.



Ils ont rang de premier conseiller d'ambassade et bénéficient des mêmes droits et avantages que ces derniers.