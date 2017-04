Tchad : 2 commandants hauts gradés de la DGSSIE tués dans une tragique altercation

Un militaire a tué ce matin à l'aide d'une arme à feu un de ses collègues militaires de la garde républicaine, suite à une violente altercation. L'auteur présumé de ce tir a réussi à s'échapper avant d'être rattrapé à Farcha et fusillé par les proches de ce dernier. Il est mort sur le coup.



Il s'agit d'une frasque tragique entre deux officiers hauts gradés de l'armée Tchadienne, plus particulièrement de la DGSSIE (Direction Générale des Services de Sécurité des Institutions de l'Etat). L'une des victimes serait le commandant du bataillon de groupement de la DGSSIE et l'autre, commandant de compagnie de l'un des trois groupements de la DGSSIE.



Au total, deux militaires ont été tués suite à des querelles intestines. Toutefois, un dernier bilan fait état de 3 militaires tués, notamment lors de la course-poursuite.



Le fugitif, lorsqu'il a été poursuivi à Farcha, non loin de la Mosquée d'Abdelmadjid, par les proches de la victime, aurait dégainé son arme pour abattre deux personnes avant qu'il ne soit tué sur le coup.



Les hommes en treillis du président Déby sont caractérisés par une indiscipline criarde dans ses rangs, ce qui est à l'origine de plusieurs morts tragiques tant à l'intérieur, qu'à l'extérieur, même si l'armée Tchadienne est considérée comme l'une de plus aguerrie, et à la fois redoutée sur le continent.