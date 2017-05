Tchad : 22 nominations au ministère de l'Aviation civile et de la météorologie

Le Président de la République, sur proposition du ministre des postes et des nouvelles technologies de l'information décrète la nomination de M. Royombaye Nadoumgar au poste de Président du conseil de régulation de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), en remplacement de Mahamat Zene Bada.



Un décret n°556, 557 et 558 du Président de la République, sur proposition du ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale nomme plusieurs personnalités à des postes de responsabilité.



Cabinet du ministre

Directeur de cabinet : Ousmane Kodanoudjibé

Conseiller : Abdelhamid Ousmane et Ambakamgar Djimaringar



Inspection générale

Inspecteur général : Mahamat Chaib Brahim

Inspecteur chargé de l'aviation civile : Tamkimadji Jean

Inspecteur chargé de la météorologie nationale : Dandjaï Daouna Jules



Secrétariat général

Secrétaire général : Mahamat Saleh Douga

Secrétaire général adjoint : Djamous Dambalé



Direction générale du développement des activités aéronautiques et météorologiques

Directeur général : Kambreré Nathan



Direction des études et des projets

Directrice : Fatimé Oumar Chaib



Direction de la coopération et du partenariat

Directrice : Fatimé Ahmat Daoussa



Direction générale des ressources humaines, du matériel et des affaires juridiques

Directrice général : Fatimé Nassiya



Direction des ressources humaines et du matériel

Directeur : Naïkisia Siaman



Direction des affaires juridiques et des marchés

Directeur : Abdelkader Biogoto



Autorité de l'Aviation civile

Directeur général : Moustapha Abakar (maintenu) ;

Directeur général adjoint : Alladoum Service, en remplacement de Amssadene Maide Hangata, appelée à d'autres fonctions ;

Conseiller technique du directeur général de l'ADAC : Rosi Soukra en remplacement de Ali Mahamat Zen Orimi, appelé à d'autres fonctions ;

Mahamat Adam Fadoul, en remplacement de Nassradine Hissein Ahmat, appelé à d'autres fonctions ;

Coordonatrice d'audit qualité et PNS : Amssadene Maide Hangata en remplacement de Mahamat Ahmat Wardougou ;

Auditeur interne : Moustapaha Yassine Moustapha (maintenu) ;

Directeur de la sureté aérienne : Oumar Ali Seid, en remplacement de Alladoum Service ;

Directeur des transports aériens : Hissein Chigatom, en remplacement de Abdelkader Ahmat Seid, appelé à d'autres fonctions ;

Directeur de la sureté et facilitation : Djabbir Mahamat Ali, en remplacement de Rozi Soukra, appelé à d'autres fonctions ;

Directeur de l'administration des finances et du matériel : Oumarou Moussa, en remplacement de Rakhié Oumar Algoudja, appelé à d'autres fonctions.