Tchad : 22 nominations au ministère de l'élevage et des productions animales

Au terme de plusieurs décrets (n°534, 535, 536), signés par le Président de la République, peut avant de quitter N'Djamena pour Ryad, sur proposition du ministre de l'élevage et des productions animales, 22 fonctionnaires sont nommés au sein du département, ou dans des organismes publics rattachés au département.



Mariam Djidi Taha Brahim est nommée directrice de cabinet.

Conseillers : Docteur Mbaidjingatoloum Fidele Moulélé, Mahamat Adji Ngoua



Inspection générale

Inspecteur général : Docteur Hassan Adam Yacoub

Inspecteur de service : Adoum Issakha Kélémi, Djidengar Allafi



Secrétariat général

Secrétaire général : Docteur Djibrine Kiram

Secrétaire général adjoint : Haroun Mahamat Haroun



Direction générale de la planification et de renforcement des capacités

Directeur général : Docteur Gougou Berro



Direction des ressources humaines et de la formation professionnelle

Directrice : Adjoudji Guemé



Directrice des études, des statistiques, de la programmation et des archives

Directeur : Laoué Gaïdandi Prosper



Direction générale de l'élevage et des productions animales

Directeur général : Docteur Djabir Adoum



Direction de l'organisation pastorale et de la sécurisation des systèmes pastoraux

Directeur : Docteur Hissein Moussa Ahmed



Direction des productions animales

Directeur : Docteur Outhman Taboye



Direction générale des services vétérinaires

Directeur : Mahamat Guendé



Direction de la santé animale et de l'hygiène

Directrice : Hadjé Madina Adjer



Direction des contrôles et de la pharmacie vétérinaire

Directeur : Docteur Mahamat Tahir Abakar



Institut de recherche en élevage pour le développement

Directeur général : Docteur Adoum Goudja

Directeur général Adjoint : Mahamat Assafi



Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires

Directrice générale : Nodjimadji Rirabé

Directeur général adjoint : Docteur Mahamat Abdallah Moussa



Abattoir frigorifique de Farcha

Directeur : Docteur Mahamat Ahmat Oumar

Directeur adjoint : Madame Ouassa Anne



Ecole Nationale de Technique de l'élevage

Directeur : Docteur Salah Mahamat Nour

Directrice adjointe : Marabane Ngarodjoulou