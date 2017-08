Tchad : 3 groupes de malfrats appréhendés par la police pour des vols et faux billets

La Police Nationale a présenté, ce mercredi 3 août 2017, à la direction générale de la Police Nationale, 3 groupes de malfrats qui opéraient distinctement dans diverses opérations pour perpétrer leur forfait sur des paisibles citoyens.



Le premier groupe de malfrats présumés, spécialisé dans la fabrication et la multiplication des clés de véhicules réalisées avec la complicité des chauffeurs, disparaissait dans la nature avec des véhicules sous l'œil bienveillant des chauffeurs complices.



La police a pu récupérer 5 véhicules pris entre les mains de ces présumés voleurs.



Le deuxième groupe des présumés malfrats sont les trafiquants de faux billets importés depuis le Cameroun qui les utilisent dans des zones reculées contre des personnes qui peinent à faire la différence entre les vrais et les faux billets.



Une somme de 10 millions Francs CFA de faux billets a été retrouvée entre les mains de ces fabricants et trafiquants de faux billets.



Le troisième groupe est composé de 6 personnes dont l'un armé d'un pistolet et les autres de couteaux. Il braquait des motos dans la ville de N'Djamena.