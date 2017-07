Tchad : 3 membres du parti de Laoukein Médard exclus pour "comportement vicieux"

Le bureau exécutif national de la Convention Tchadienne pour la Paix et le Développement (CTPD), décide, par décision N°47/CN/BEN/2017, conformément à son article 33, 44 et 49 du règlement dudit parti d'exclure en son sein plusieurs membres à savoir Nerolel Ndokolai, Pascal Ngonsara et Moucktar Achafi.



Le bureau exécutif national de la Convention Tchadienne pour la Paix et le Développement (CTPD) a banni ces derniers pour dénigrement, comportement et agissements de nature à discréditer le parti et tout acte pris par ces ceux-ci n'engagera plus le parti d'après une décision qui porte la signature du leader du CPDT, Laoukein Kourayo Medard, incarcéré depuis quelques jours à Moundou.



Nadlo Nguinanbaye, correspondant à Moundou d'Alwihda Info