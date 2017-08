Tchad : 35 jeunes formés dans la maintenance électrique par l'ONAPE

L'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE) en partenariat avec l'Institut Panafricain pour le Développement et la fondation Schneider-Electric, a lancé, ce mardi 1 août 2017, à la Direction de l'Emploi du Ministère de la Fonction Publique, de la Promotion de l'Emploi et Chargé du Dialogue Social, dans la commune du 1er arrondissement de la capitale Tchadienne, la 2ème session de formation des apprenants en électricité, en présence du secrétaire général de l'Union des Syndicats du Tchad et du représentant du ministre de la Fonction Publique.



Cette 2ème session de formation concerne 35 demandeurs d'emploi en électricité dont 15 filles qui devront être outillés et formés dans le domaine de la maintenance et de la réparation en électricité pour renforcer leur capacité technique et intellectuelle afin de créer des activités susceptibles de générer des revenus, ou bien d'être employé par des entreprises.



L’ONAPE à travers cette 2ème session de formation en électricité vise à encourager les jeunes chômeurs sans aucune qualification à acquérir une compétence dans la réparation de l’électricité pour favoriser l'emploi de la jeunesse Tchadienne.



Le directeur de l'Office National de la Promotion de l'Emploi (ONAPE), Mahamat Nassour Abdoulaye a souligné que les différentes actions menées en faveur de la jeunesse par son institution seront sans nul doute, une contribution indispensable dans la lutte contre le chômage et la pauvreté considéré comme une solution idoine de la création de l'emploi.



« Je voudrais requérir votre prise de conscience et cela se reflètera dans votre façon d'être attentif, sérieux et assidus, c'est en cela que vous pourriez tirer le maximum de l'enseignant qui vous sera dispensé », a affirmé le directeur de l'ONAPE, Mahamat Nassour Abdoulaye.



La première session de formation a permis de mettre sur le marché de l'emploi 42 jeunes nantis des techniques et méthodes modernes d'installation électrique. 20 d'entre eux ont pu décrocher un emploi salarié et des groupes se sont constitués afin d'opter pour un emploi indépendant.