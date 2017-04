Tchad : 4.400 faux diplômes décelés à la fonction publique

La chasse aux faux diplômes a commencé, si l'on en croit une source proche du dossier. Selon cette source, plus de 4.000 fonctionnaires sont intégrés avec des faux diplômes au ministère tchadien de la fonction publique, en plus de cinq-cent décisionnaires dont les diplômes sont faux.



Si cette information se confirme, L'Etat réussira à dégraisser l'administration et à économiser environ 2,2 milliards de Francs CFA par mois, soit plus de 26,5 milliards par an.



L'on ne comprend pas pourquoi, on tait cette information et quel sera le sort des faussaires ? L'Etat va t'il exiger le remboursement des salaires injustement perçu et vont ils être mis à la disposition de la justice pour décourager les nouveaux candidats à la fraude, ou bien allons nous fermer les yeux ?



Autant de questions qui nécessitent des réponses de la part des autorités compétentes en charge du dossier. La fonction publique est sans doute infestée des faux diplômes dont une partie importante des faussaires pourrait ne pas être inquiétée, ni affectée en raison de leur position socio-économique.