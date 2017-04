Tchad : 4 officiers radiés de l'armée après l'attaque d'un convoi de détenus

Un décret (n°324), signé par le Président de la République radie deux officiers du contrôle des effectifs de l'armée, sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé de la Défense.



Les officers dont les noms suivent sont cassés au grade de deuxième classe et radiés des effectives des forces de défense et de sécurité : Colonel Moussa Souleymane Bachar (matricule n°20030402) et Capitaine Sebi Ahmat Beguera (matricule n°20063877).



Les intéressés n'auront droit ni à une pension de retraite, ni pension de réformation, ni indemnités compensatrices.



Par ailleurs, un arrêté (n°165) pris par le ministre délégué à la Défense et aux anciens combattants, porte radiation de deux sous-officiers des forces armées et de sécurité.



Les sous-officiers sont cassés au rang de deuxième classe et radiés des forces : Il s'agit de l'adjudant Aberdamrane Djeroua Djikou et du sergent Ousmane Youssouf Abakar (matricule n°12091660).



Ces radiations interviennent plusieurs jours après l'attaque contre un convoi de détenus.



"Il y a surement d'autres personnes qui sont dans la nature. Il y a toute une chaine de complicité que nous soupçonnons", a affirmé ce soir le ministre de la Justice, Ahmat Mahamat Hassan.