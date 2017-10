Tchad : 41 millions FCFA pour le projet « leadership jeunes et emploi »

L'association mutuelle pour le développement Économique et Social de la Femme tchadienne (MUDESFOT) a lancé officiellement ce mardi 17 octobre 2017 au cours d'une cérémonie au Cefod le projet "Leadership jeunes et emploi".



L'objectif de ce projet est d'orienter, d'encadrer des jeunes pour leur insertion socio-professionnelle, et de promouvoir l'accès à l'emploi afin de contribuer à l'émergence d'une génération de jeunes leaders et entrepreneurs pour le développement économique du pays.



Pour la présidente de ladite Mutuelle Mme Tonguebmbaye Madji Clarice, la suspension du recrutement à la fonction publique d'une part et les exigences d'expériences et de références du marché du travail d'autre part, constituent, selon elle, un mur pour la majorité des jeunes nantis d'un diplôme dans presque tous les domaines.



Il y a un véritable problème d'insertion socio-professionnelle pour ces derniers dû à l'inadéquation de la formation avec la demande et l'offre du marché du travail, a relevé la présidente.



L'initiation de ce projet permettra non seulement de contribuer au manque d'encadrement de jeunes diplômés sans emploi, mais surtout de faire la promotion du leadership de ces derniers avec une attention particulière sur les jeunes filles et femmes qui ont accédé aux études supérieures, a-t-elle lancé.



En officiant la cérémonie, la directrice générale de la jeunesse, des sports et des loisirs, Sola Ndilnodji, représentant le ministre dudit département, a souligné que le chômage des jeunes et ses corollaires à savoir le sous-emploi, la pauvreté, l'exclusion sociale constituent une partie des défis les plus importants.



Ce projet "leadership jeunes et emploi" qui vise la promotion et l'autonomisation économique des jeunes permettra de renforcer leur capacité à accéder aux ressources, à les contrôler, à prendre des décisions et faire des choix pour influer le changement dans la sphère privée, familiale, communautaire et nationales, a conclu Sola Ndilnodji.



Le coût global de ce projet est de 41.441.000 millions de Francs CFA.