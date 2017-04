Tchad : 4,2 milliards FCFA pour le plan de développement 2017-2021 à Bébédjia

Les membres du comité de pilotage du plan de Développement Communal (PDC) de 2017-2021 pour la commune de Bébédjia, ont presenté le document à l'organe technique du comité Départemental d'Action (CDA) pour la délibération.



La commune de Bébédjia a une superficie de 83.329 km2, divisée en 23 quartiers et 8 villages communaux, avec une population de 54.782 habitants.



Cette commune regorge d'énormes ressources touristiques ainsi que les principales activités économiques, notamment l'agriculture, l'élevage, le commerce, le transport, l'artisanat et le tourisme.



Le Maire de la ville de Bébedjia, Maïna Norbert Doumsengar a souhaité la bienvenue aux participants à cette rencontre, avant de remercier le comité de pilotage du plan de Developpement Communal (PDC) pour les efforts fournis quotidiennement afin de réaliser ce document.



Après le mot de bienvenue du Maire, le président du comité de pilotage du plan de Developpment Communal de 2017-2021, Djasdé Berangar Decharly, a présenté ce document axé sur cinq (5) programmes et differents projets à l'organe technique du comité Departemental d'Action (CDA) pour la délibération.



Ces programmes avec differents projets s'élèvent à un montant global de quatre milliards deux-cent-huit millions six-cent-soixante-dix-mille-six-cent-cinquante francs CFA (4.208.670.650 FCFA).



Bébédjia est une commune prospère, dans un cadre de vie agréable, où les citoyens ont accès de façon équitable aux services sociaux de base et de qualité, a indiqué Djasdé Berangar Decharly.



En juin 2018, "une revue à mi-parcours permettra d'apprecier les effets des interventions menées dans le cadre du Plan de Développement Communal", ajoute-t-il.



Après avoir examiné et apprécié le document, les membres de l'organe technique du Comité Départemental d'Action (CDA), dirigé par le Secrétaire Général du département, ont délibéré et attribuer la note de 17/20 aux membres du comité de pilotage du Plan de Developpement Communal de 2017-2021.



REOUHOUDOU INNOCENT, CORRESPONDANT ALWIHDA INFO À BÉBÉDJIA