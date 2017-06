Tchad: 6 personnes dont un commandant de brigade meurent dans le désert

Les corps sans vie de 6 personnes mortes de soif, ont été découvert, il y'a quarante-huit heures, dans les dunes de sable, en pleine zone désertique de Mourdi, situé dans la région de l'Ennedi-Est. Ces personnes à bord de 2 véhicules 4×4 de retour de zones oriferes, ont emprunté une zone sableuse pour regagner la localité de Mourdi avant que l'un de leurs véhicule ait connu une panne. Elles l'abandonnent et embarquent le second véhicule qui serait empêché d'avancer par les dunes de sable et finit par connaître une panne. Les cinq personnes décèdent sur place faute de l'eau pour se désaltérer. En suite, les deux personnes parviennent à quitter séparément pour tenter de regagner un village avoisinant. L'un a reussi à atteindre un petit village tandis que le commandant de brigade de la gendarmerie Issaka Hamid meurt de soif en cours de route d'après une source locale. La partie septentrionale du Tchad est une zone désertique à haut risque. Privée de source d'eau, elle est à l'origine de la mort de plusieurs personnes qui effectuent de périples dans cette contrée faute de l'eau depuis plusieurs années sans que les autorités ni les partenaires au développement ne prennent des initiatives pour construire de puits en vue d'eviter de tels drames tragiques. Djimet Wiche