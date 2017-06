Tchad : 7 nominations à l'Office national de la promotion du tourisme, artisanat et arts

Au terme d'un décret du chef de l'Etat, plusieurs personnalités sont nommées à des postes de responsabilités à l'Office National de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, sur proposition du ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat.



Coordonnateur général : Abakar Rossi Teguil

Coordonateur général adjoint : Fadoul Hamid Moukhtar

Directeur des études, du marketing et de la communication : Bayabé Gonya Ernes

Directeur des suivis, des métiers, du tourisme : Mme Koubra Malaye

Directeur des petites et moyennes entreprises artisanales : Ahmadaye Barkaye Erdimi

Directeur de l'appui aux oeuvres artistiques : Mme Bakréa Nour

Directeur des affaires administratives et financières : Gabsou Patrick Padiré