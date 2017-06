Tchad : 7 personnes entendues après une opération hospitalière non autorisée repartent libres (famille victime)

Sept personnes dont une femme accusés d'être impliqués dans l'opération non autorisée de Haoua Abdoulaye, ce samedi, ayant entraînée sa mort après l'accouchement, seraient repartis libres chez eux, après que le major de l'hôpital de la mère et de l'enfant se soit porté garant, d'après la famille de la victime. Ils auraient été auditionnés par la police judiciaire, dans le cadre de l'enquête.



La jeune femme du nom Haoua Abdoulaye, décrite comme en bonne santé par ses proches, a été transportée ce lundi matin, aux environs de 10 heures pour son accouchement. Elle serait parvenue à accoucher en bonne santé aux environs de 11 heures. Le nouveau-né présentait, lui aussi, un bon état de santé.



Quelques temps après, le corps soignant a réclamé des poches de sang et a évacué la femme pour l'opérer sans informer les parents, alors que les proches de la victime assuraient qu'elle se portait en bonne santé.



A 13 heures, la nouvelle du décès serait parvenue aux parents qui ont finis par transporter le corps à la maison. Le corps de la défunte a été confié aux femmes de la famille qui l'ont lavé conformément aux rites de l'Islam, et à leur grande surprise, ils ont découvert le corps de la victime opéré sans le consentement de la famille, avec un ventre gonflé.