Tchad : 71.902 candidats affrontent les épreuves du baccalauréat

Au total, 71.902 dont 74 % de littéraires et 26% de scientifiques et techniques composent, ce lundi 17 juillet 2017, dans 91 centres d'examens retenus sur l'ensemble du territoire national -dont 23 centres retenus pour la seule ville de N'Djamena- pour les épreuves écrites de toutes les séries confondues du baccalauréat pour la session de juillet 2017.



Le Ministre de l'Enseignement de Supérieur, de la Recherche et de la Rénovation en compagnie d'une forte délégation, séjourne depuis hier à Bokoro et s’apprête à lancer officiellement le déroulement des épreuves écrites du baccalauréat.



Les résultats provisoires seront connus dans un mois sur l'ensemble du pays.



Les autorités en charge de l'enseignement supérieur appellent les candidats au baccalauréat au sérieux et les exhortent à plus d'abnégation, de confiance en eux, et de tranquillité intérieure afin que le succès soit garanti aux candidats.