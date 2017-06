Tchad : 71.902 candidats inscrits pour affronter les épreuves écrites du baccalauréat en juillet

Au total, 71.902 candidats enrôlés en 2016 devront composer le baccalauréat pour la session de juillet 2017, d'après l'Office National des Examens et des Concours du Supérieur (ONECS). Les premières séries des épreuves écrites du baccalauréat sont fixées du 17 au 22 juillet 2017 sur l'ensemble du territoire national.



Comparativement à l'année passée, le nombre de candidats de cette année est de 71.902 inscrits, une légère baisse par rapport au nombre de candidats enrôlés en 2015 avec un effectif de 77.142 candidats ayant composés les épreuves écrites du baccalauréat de 2016.



On dénombre cette année 46.193 candidats inscrits en série A4 contre 50.661 l'année passée. La série A Arabe enregistre 6.579 contre 6.350 candidats enrôlés lors de la session antérieure du baccalauréat. La série A bilingue connait une légère baisse avec 107 candidats enrôlés en 2017 contre 122 candidats ayant composé les épreuves écrites du baccalauréat de l'année 2016.



La série C enregistre cette année 611 candidats qui devront affronter les épreuves écrites du baccalauréat de la session de juillet 2017 contre 617 candidats de l'année passée. La série C Arabe dénombre 611 candidats qui affrontement les épreuves écrites en juillet 2017 contre 617 candidats de l'année écoulée et la série C Arabe enregistre 15 candidats.



La série D subit une légère baisse de nombre de candidats avec un effectif de 14.327 candidats inscrits contre 14.670 candidats l'année passée. Par contre, la série D Arabe connait une légère augmentation par rapport à l'année avec un effectif de 1.653 candidats inscrits cette année contre 1.702 de l'année passée.