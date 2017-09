Cinq jeunes dont trois filles ont trouvé la mort jeudi soir non loin de Koundoul à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale tchadienne. les cinq jeunes sont morts noyés dans le Chari alors qu'ils faisaient de la nage. Le niveau de l'eau est trop élevé à cause de la saison pluvieuse. Vendredi, trois autres dont une personne âgée, sa femme et son enfant de treize ans ont perdu la vie en voulant traverser ke Chari non loin de Gassi.