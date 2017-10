Tchad : A Abéché, un vibrant hommage aux enseignants "qui ont tout donné" (vidéo)

La journée mondiale des enseignants a été célébrée aujourd'hui au Tchad. A Abéché, les civils ont tenu à rendre hommage aux enseignants, à travers notamment des banderoles : "Les présidents, ministres, députés, magistrats, médecins, gouverneurs, préfets sont les fruits de l'enseignant", pouvait-on lire. Plusieurs groupements scolaires, femmes, hommes et enfants ont défilé pour exprimer leur soutien aux enseignants "qui ont tout donné de leur savoir". Les élèves brandissaient des cahiers et fournitures scolaires en guise d'attachement à l'éducation, à la Place de l'indépendance, en présence des autorités civiles et militaires.



Une délégation de 13 personnes est venue de N'Djamena pour prendre part aux festivités, a constaté le correspondant d'Alwihda à Abéché. Le syndicat des enseignant n'a pas manqué d'évoquer la question des arriérés de salaires.