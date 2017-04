Tchad : A Bébédjia, les élèves en visite guidée dans les commerces

L'école est un cadre d'instruction et d'encadrement des jeunes garçons et filles, en vue de la préparation de leur avenir. Ainsi, differentes leçons sont apprises à ces jeunes, pour leur réussite et leur bien.



Cette visite a permis aux élèves de découvrir les différents métiers évoqués au cours des thèmes abordés en classe. Les tenanciers ou chefs d'atelier ont constitué la première étape de cette visite.



A chaque arrêt, ces derniers expliquent aux élèves le fonctionnement de leurs entreprises. Durant les explications, ces élèves curieux, en quête de savoir, posent de temps en temps des questions, que ce soit aux professeurs ou aux camarades.



La deuxième étape, c'est les boutiques de quincailleries, puis un grand escale est fait à Express Union de Bebédjia, où les agents de cette institution ont expliqué de long en large le fonctionnement de l'institution aux élèves, avec des démonstrations.



Les marchés à céréales et de poissons ne sont pas du reste, tandis que le forage constitue la dernière étape de la visite guidée.



Il faut noter que cette visite est encadrée par le Directeur Djedouboum Esrom, et les enseignants de ladite école, Nguemadji Mathurin et Djenombaye Jerôme.



Reouhoudou Innocent, correspondant Alwihda Info à Bébédjia.