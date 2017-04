Tchad : A Bébédjia, les indicateurs sur la santé passés au crible

Une réunion trimestrielle sur la santé pour l'année en cours a regroupé le personnel de la santé, les autorités administratives, civiles et militaires, les membres du comité départemental de coordination des activités de mobilisation sociale dans la lutte contre la poliomyélite.



Au cours de cette réunion sur la présentation des indicateurs sur la santé de l'année en cours pour le district sanitaire de Bébédjia, le 1er maire adjoint de la ville a souhaité la bienvenue aux participants.



Dans son exposé, le Médecin chef du district de Bébédjia, VANDEO ABBA a fait ressortir les données de la surveillance épidémiologique et les accouchements assistés des centres de santé dans le district sanitaire de Bébédjia.



Pour le premier trimestre de l'année en cours, le district sanitaire de Bébédjia a enregistré 2442 cas de paludisme, dont 13 décès, 1 cas de tétanos néonatal, 1 cas de paralysie flasque aiguë, 104,8% de couverture de consultation prénatale, 41,6% d'accouchements assistés, 1 cas de decès lié aux complications obstétricale direct et indirect, 23 cas de décès néonatal, 13,7% de consultation post-natal, 14,4% de planification familiale, 1930 cas de prévention de transmission de la mère à l'enfant enregistré à la CPN1, 1230 conseils et dépistages dont zéro positif, 659 accouchés, 13 positives dont 13 enfants sous ARV.



Le Médecin chef du district de Bébédjia, a déclaré que contrairement à l'année 2016, les objectifs fixés pour l'année en cours ont été atteints au premier trimestre, néanmoins, des efforts restent à fournir en matière de santé de reproduction, et ce, malgré les efforts fournis par les plus hautes autorités, de part les investissements, notamment chez la mère et l'enfant.



Vandeo Abba a adressé une recommandation au ministère de la santé et au partenaires à la santé, entre autres, l'approvisionnement à temps en produit de gratuité et l'équipement de l'hôpital du district de Bébédjia.



Le Secrétaire Général du département, Ousmanou Oumarou, représentant le préfet de la Nya, a exhorté les chefs traditionnels et religieux à s'impliquer pour l'amelioration des indicteurs de santé.



Reouhoudou Innocent, correspondant Alwihda Info à Bébédjia.