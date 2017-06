Tchad : A Gouro, les civils protestent contre la brutalité et le racket militaire

(Actualisé) Une ville morte de trois jours a été lancé dans la sous-préfecture de Gouro, dans la région de l'Ennedi Ouest par la population pour protester contre la pression et le racket imposé par des militaires récemment déployés dans le cadre de la zone d'opération militaire, d'après des sources concordantes.



Le mot d'ordre de ville morte n'a été appliqué que pendant 24 heures avant d'être levé hier suite à une médiation engagée entre les responsables militaires et les autorités locales.



Il y a de cela quelques jours, un commandant de brigade de la gendarmerie habillé en civil a été brutalisé par ces éléments de l'armée, d'après cette même source.



Une barrière de fortune érigé par ces militaires exige à chaque entrée et sortie de la ville de mettre à la disposition de ces derniers un bidon de 60 litres d'essence ou de gasoil.