Tchad : A N'Djamena, le port d'habits indécents interdit pour "préserver la morale"

Le maire, premier adjoint de la commune de N'Djamena, Atidjani Abdramane Nourene a annoncé hier des mesures pour réglementer la vente et la consommation de certains produits, et pour interdire le port "d'habits indécents".



"Conformément au lois de la République, nous avons pris des arrêtés pour réglementer la vente et la consommation de certains produits. Il est conformément interdit de vente et de consommer, de l'alcool, du tabac, de la chicha et du tramol (drogues), dans les établissements d'enseignement et de formation publique. Ceci est valable aussi dans l'ensemble des espaces publiques. Toute personne surprise en flagrant délit de consommation ou de vente sera appréhendé et sévèrement puni, selon les dispositions de la loi", a déclaré Atidjani Abdramane Nourene.



En outre, pour préserver la morale, le port "d'habits indécents" est strictement interdit dans les établissements d'enseignements et autres lieux publics de la ville de N'Djamena.



"Nous constatons que ces habits qui laissent apparaitre tout le corps indisposent certaines personnes. Plus particulièrement, la gente féminine fréquente les lieux publics, les institutions, les lieux de cultes avec ces habits. Tout en respectant la liberté de chaque citoyen, j'invite tout le monde à respecter ces mesures. A cet effet, toute personne surprise en flagrant délit de port d'habits indécents sera appréhendé et sévèrement amendé", a-t-il ajouté.