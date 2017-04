Tchad : A défaut de voler, deux kleptomanes violent une jeune femme handicapée à Am-Timan

Reconnus dans la ville par leurs mauvaises pratiques, les deux redoutables kleptomanes, ont créé un étonnement sans précédent dans la ville. Cette fois-ci, leur acte a surpris tout le monde. Depuis la semaine passée, toute la ville en parle. Redoutables dans le vol, ils sont accusés de viol commis lors d’une de leurs aventures nocturnes dans un quartier de la ville.



Les deux kleptomanes sont connus des services de la police et de gendarmerie pour leur récidivisme notoire dans les prisons des brigades ou commissariat de la ville d’Am-Timan. La prison, ils en font un domicile, et sont fréquemment dans le gnouf. L’un est neveu de l’autre. Ils étaient très complices dans leurs actes et opèrent de jour comme de nuit, en équipe. Le vol, ils en font une profession et leur vie en dépend quotidiennement.

La semaine dernière, selon une source, ces deux kleptomanes, comme c’est l’habitude chez eux, parcouraient les quartiers de la ville pendant la nuit, à la recherche de quelque chose. Pendant leur aventure, ils se retrouvent au quartier Torodona 2 où l’un d’eux réside. Alors, il est presque deux heures du matin, ils entrent dans une concession dans laquelle il rencontrent une dame dont l'âge est un peu avancé. La dame en question, est ″sérieusement malade″. Elle souffre de trois handicaps : sourde, aveugle et paralysée aux membres inférieurs, immobile tout son temps.



Sans éprouver un sentiment de compassion face au statut d’infirmité terriblement déplorable de cette dernière, ils ont plutôt opté pour passer à l’acte ignoble qu’est le viol. Ils sont accusés d’avoir violé la dame. Selon une source, l’un d’eux est pris en flagrant délit et tous les deux ont été maitrisés dans la concession par les proches de la victime. Apres leur garde à vue, ils sont transférés à la Maison d’arrêt d’Am-Timan.