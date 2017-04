Tchad : Accusé d'usurpation de titre d'agent secret, Dingamnayal Nely relaxé par la justice

Le président du collectif Tchadien contre la vie Chère, Dingamnayal Nely Versinis vient d'être relaxé par la justice pour une infraction non constituée, tandis que cinq ans de prison ferme ont été requis à l'encontre de deux autres acteurs de la société civile, de "Iyina", Betrand Solo Ngandje et Nadjo Kaïna.



La délibération est renvoyée au 4 mai prochain.



Ces derniers sont inculpés de tentative d'incitation à la révolte et provocation à l'attroupement.



Pour sa part, le président du collectif Tchadien contre la vie chère, Dingamnayal Nely Versinis était accusé d'escroquerie et d'usurpation de titre d'agent de l'ANS (Agence Nationale de la Sécurité).



Tous les trois ont été inculpés, hier, mercredi, par le procureur de la république, près le tribunal de grande instance de N'Djamena, pour incitation à la révolte et provocation à l'attroupement, pour le rapporteur et le porte-parole d'Iyina, et d'escroquerie et d'usurpation du titre d'agent de l'ANS, par le président du collectif Tchadien contre la vie Chère.