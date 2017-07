Tchad : Amina Tidjani Yayami plaide pour l’implication de la femme dans la gestion publique

En outre, il vise à faire apparaître le rôle des écoles, des universités, de la communication et des tribunaux pour favoriser les valeurs sociales en adoptant une attitude responsable vis-à-vis de la femme et de prendre en compte l'expérience des filles, des chercheurs académiques, les responsables gouvernementaux, des journalistes et des activistes à travers des échanges relatif à l'épineuse problématique de la paix, de la sécurité et des défis mondiaux.



La participante à ce programme des visiteurs internationaux aux États-Unis, Amina Tidjani Yayami a indiqué que les américaines sont plus en avance que les Tchadiennes dans le domaine de l’émancipation, de l'éducation et de l'égalité des chances, avant de souligner que les Tchadiennes sont souvent battues, sous-scolarisées et marginalisées.



Selon Amina Tidjani Yayami, il est important que la femme soit indépendante avec des projets spécifiques et qu'elle puisse être impliquée dans les domaines de la création et de la fondation des associations et des institutions féminines qui contribueront à son émancipation dans divers secteurs de la vie.