POLITIQUE Tchad : Au Salamat, le conseil régional du MPS s'active pour les élections législatives et locales

Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat - 21 Octobre 2017 modifié le 21 Octobre 2017 - 00:09

En prélude aux élections législatives et locales, le conseil régional du MPS (Mouvement patriotique du Salut) du Salamat s’active.

Le conseil régional du MPS du Salamat a procédé au lancement de ses activités politiques ce vendredi 20 octobre 2017. La cérémonie de lancement a été organisée à la place de l’indépendance de la ville d'Am-Timan à 9 heures du matin.



Relancer la dynamique des "activités politiques du Conseil régional du MPS du Salamat", est le thème principal choisi pour la circonstance. Le conseil régional et ses différents organes, notamment le conseil départemental, sous-préfectoral, communal et les cellules de différents quartiers sont sortis pour participer au meeting organisé par ce mouvement politique.



Les militants des partis alliés et ceux des bureaux de soutien ne sont pas du reste. Ils étaient sortis habillés aux différentes couleurs de leurs partis respectifs et activement présents à ce lancement des activités politiques qui a vu la présence du Secrétaire Général du Salamat, MOCTAR NGARTA TOMBALBAYE, et Souleymane ABBAS, député de la circonscription d’Aboudeïa. Etaient présents également d’autres chefs des services et civils militaires.



Prononçant son mot de bienvenue, le président du comité d’organisation Saleh BARH, a déclaré qu’après plusieurs victoires électorales remportées par leur candidat de l'émergence et surtout la dernière élection présidentielle, ils sont partis pour savourer de leur victoire. Et maintenant ils sont de retour en force dans la scène politique afin de gagner sans doute les futures élections à venir, à savoir : les législatives et les locales.



Le Secrétaire Général Régional du MPS, Brahim Moussa YOUNOUSS a présenté aux militants, les salutations, remerciements et félicitations du président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno. Selon Brahim Moussa YOUNOUSS, Idriss Déby candidat de l’alliance et de l’émergence, après une mure réflexion et une profonde analyse, a jugé plus que nécessaire de proposer au peuple tchadien des nouvelles réformes institutionnelles afin de conduire la destinée du pays et faire du Tchad un pays véritablement émergent.



La cérémonie de lancement des activités politiques du conseil régional du MPS du Salamat a été achevée par une parade. Les leaders régionaux du MPS ont quitté la tribune ensemble avec leurs militants pour sillonner quelques rues de la ville marquant ainsi leurs activités politiques.





