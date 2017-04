Tchad : Aucun ministre convié pour la rencontre du Président Déby avec le patronat (Présidence)

Am Djarass, Alwihda Info. Le Président de la République, Idriss Déby a reçu cet après-midi à Am-Djarass plus d'une centaine de chefs d'entreprise (Directeurs généraux des banques et opérateurs économiques tchadiens responsables des entreprises et sociétés privées) qui exercent au Tchad.



Les ministres tenus à l'écart



Aucune membre du gouvernement n'a été convié à cette rencontre. Justifiant cette mise à l'écart des ministres, la Présidence indique ce soir que le chef de l'Etat souhaitait un "franc-parler" avec les opérateurs économiques.



Toutefois, cinq membres du cabinet de la Présidence de la République étaient présents à la rencontre, dont des conseillers.



La rencontre avait pour but d'évoquer la crise économique sans précédent qui sévit actuellement au Tchad et, d'échanger sur d'éventuelles solutions "avec pour ultime objectif de faire sortir le Tchad de cette zone de turbulence économique."



Diversification de l'économie



Pour la première fois, le dirigeant tchadien a reconnu que de nombreuses entreprises se contentent uniquement des marchés et contrats de l'Etat. Il a appelé les hommes d'affaires à prendre des risques et à diversifier les affaires "afin de ne pas être tributaire des seuls bons de commandes administratifs".



Idriss Déby a estimé que la crise économique ne doit pas pousser à une "thésaurisation de fonds" et a demandé à ce que la monnaie circule librement à travers les circuits financiers et les banques, afin de stimuler l'économie du pays.



Le trésor public



L'impasse n'a pas été fait sur l'épineux problème de certaines recettes qui n'atterrissent pas au trésor. Le Président de la République et les opérateurs économiques ont exploré ensemble les voies et moyens pouvant effectivement faire entrer les recettes hors pétrole au trésor public.



Le 15 mars dernier, le chef du gouvernement avait reconnu lors d'une réunion des régies financiers à la Primature que des recettes ne sont pas versées directement au trésor public.