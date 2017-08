TCHAD Tchad : Avis de recrutement à la Centrale Pharmaceutique d'Achat

La CPA est un outil privilégié de l’exécution de la Politique Pharmaceutique Nationale en matière d’approvisionnement, de stockage et de distribution en médicaments essentiels. Conformément au mandat qui lui a été confié selon le décret 1583/PR/PM/MSP/2015, le conseil d’administration de la CPA procède au recrutement de l’équipe cadre de la CPA.



Les postes recherchés sont les suivants :



• Un Directeur qui a pour mandat d'assurer la direction et la gestion de la CPA à la lumière des orientations stratégiques établies par le Conseil d'Administration (CA).

• Un Directeur adjoint placé sous l'autorité du Directeur, qui participe à la définition et au pilotage de la mise en œuvre des orientations stratégiques de la CPA. Il assure l’intérim en son absence.

• Un Chef de division de l’administration financière : il ou elle s’occupe de la gestion financière de la CPA, des ressources humaines ainsi que du respect de l’application des réglementations et de la législation liées aux activités de la CPA

• Un Contrôleur interne de gestion qui fournit à la direction de la CPA le résultat de ses analyses économiques et financières nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de la CPA. En cela, il accompagne le Directeur dans la gestion des activités et la prise de décision.

• Un Chef de division approvisionnement qui contribue à la formulation de la stratégie des achats en collaboration avec la Direction de la CPA et veille à sa mise en œuvre à travers un choix ciblé de produits / services et fournisseurs. Il négocie les contrats d'achats et coordonne la chaîne logistique et les flux d'acheminement.

• Un Chef de division gestion des stocks : Il est chargé de l'optimisation de la gestion des stocks selon les commandes et la mise en place de plans d'approvisionnement.

• Un Chef de division distribution : Il ou elle met à la disposition des clients les produits de santé en quantité, qualité et selon les délais prévus dans le cahier des charges et en conformité avec les exigences des Bonnes Pratiques de Distribution Pharmaceutiques.

• Un Chef de division gestion des produits des programmes : il ou elle est le chef d’orchestre de la gestion des produits des programmes conformément aux accords et conventions signés par la CPA. Il maîtrise les aspects techniques, organisationnels et de gestion des risques. En outre, il ou elle est chargé de l'optimisation de la gestion de stock selon les commandes et la mise en place de plans d'approvisionnement.

• Un Chef de division Assurance qualité : il ou elle planifie, organise et coordonne les activités d’Assurance Qualité de la CPA afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la politique qualité de la CPA en lien avec son Plan de Développement Stratégique.

Les dossiers de candidatures doivent comporter les documents suivants :

• Un CV avec trois références pour le poste recherché ;

• Les diplômes obtenus certifiés conformes par l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) ;

• Un certificat de nationalité tchadienne ;

• Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

• Une lettre de motivation indiquant le poste recherché et date de disponibilité.



La date limite de candidature est fixée au lundi xx septembre 2017 à 12.00. Les dossiers de candidature doivent être déposés contre la remise d’un accusé de réception à : ETUDE MAITRE POFINE OUSMANE, Huissier de justice, Avenue Bokassa, quartier Ambassatna, en face au Centre d’Appareillage et de Rééducation de Kabalaye, Tel : +235 66 42 81 46/6256/62563046/95 16 45 65.



Les candidats peuvent également retirer gratuitement les dossiers complets comportant les termes de références et les détails des profils de poste en s’adressant à l’Huissier de justice ou en les téléchargeant sur les sites internet suivants :



• www.sante-tchad.org

• www.acame.net

• www.tchadinfos.com/emploi

• www.alwihdainfo.com



Les candidats peuvent également trouver les dossiers qui sont disponibles dans les endroits suivants : CPA - Ministère de la santé - Ordre des pharmaciens - Ordre des Médecins.



Fait à N’Djaména, le 21 Août 2017

Le Président du Conseil d’Administration

Dr. Haroun Abdallah ALSADICK







