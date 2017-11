Tchad: Avis de recrutement d'un(e) gestionnaire

Le centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), une structure associative, cherche un(e) gestionnaire à N’djamena / Tchad. Le candidat doit avoir : une expérience suffisante dans la direction, l'organisation, l'animation et la communication. Il doit avoir l'esprit d'initiative, d'équipe et de prise des décisions aux résultats positifs. Le CEDPE lui propose un contrat de travail smic (60 000) Fcfa avec une possibilité de lui offrir un logement ( studio d’une chambre avec douche/toilettes internes) + un lit d'une place avec matelas et moustiquaire (possibilité d'une télévision). Prise en charge d’eau et électricité. Condition : le candidat doit avoir un moyen de transport. - Lettre de motivation et cv à envoyer à l'adresse suivante : yacoubahmat@aol.com - Tel : 0023565031560