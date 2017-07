TCHAD Tchad : Ce lycée qui veut revaloriser les mathématiques dans l’enseignement secondaire

Alwihda Info | Par Djimet Wiche Wahili - 27 Juillet 2017 modifié le 27 Juillet 2017 - 11:42

"Découvrir les mathématiques et les enseigner c’est la raison pour laquelle nous organisons ce grand concours", selon Hiag Hiag Gustave.







Ce concours dénommé Prix Gauss en mathématique du Lycée Etoile Polaire est placé sous le haut patronage du Ministre de l’Education Nationale et de la Promotion Civique et la tutelle académique du Pr. Bakari Abbo, Directeur General de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur(ONECS).



Tous les jeunes Tchadiens âgés de moins 21 ans ayant fréquenté la classe de première S au cours de l’année 2016-2017 pourront y participer en déposant préalablement les pièces suivantes à savoir une copie conforme de l’acte de naissance, une attestation de niveau ou une copie légalisée du bulletin de note et une photo d’identité.



Les cinq premiers recevront respectivement des chèques dont le montant varie de 100.000 Francs CFA à 1 million Francs CFA.



Le proviseur du Lycée Etoile Polaire, Hiag Hiag Gustave, dans un entretien qu’il a exclusivement accordé à Alwihda Info revient largement sur les tenants et aboutissants de ce concours national de mathématiques.



Alwihda Info. Pourquoi votre complexe scolaire a choisi cette période de grandes vacances pour lancer ce concours ?



Hiag Hiag Gustave : Nous avons choisi cette période pour une seule raison : les élèves ont passé une très longue année scolaire et assez rude. On s’est dit qu’après les examens officiels, tous ceux qui n’avaient pas d’examens à passer devaient quand-même avoir déjà passé au moins un mois de repos. Et là, après ce moment de repos mérité, on s’est dit que le mois d’août était la période appropriée pour organiser un tel concours.



Sur quels critères les candidats seront choisis pour concourir ?



Hiag Hiag Gustave : Nous avons choisis des critères assez stricts : Premièrement, c’est d’abord le niveau de classe. Le concours concerne uniquement les élèves de la classe de Première Scientifique. Ceux qui ont fréquenté la classe de Première S au cours de l’année scolaire 2016-2017. Il faudrait en outre que le candidat soit âgé de moins de 21 ans. Tout tchadien bien évidement sera le bienvenu à ce concours.



Une récompense est prévue aux lauréats ?



Hiag Hiag Gustave : Nous avons prévu une très forte récompense. Nous avons l’intention de primer les cinq meilleurs élèves à ce concours.



Le montant de la récompense ?



Hiag Hiag Gustave : C’est un pécuniaire, autrement dit on donnera uniquement de l’argent. Ça sera des chèques. Voilà ce que nous avons prévu exactement : Le premier à ce concours aura la bagatelle de 1 million Francs CFA, le deuxième 500.000 F CFA, le troisième 250.000 F CFA, le quatrième 150.000 F CFA et le cinquième aura 100.000 F CFA.



Votre établissement a fixé un quota de candidats pour passer ce concours ?



Hiag Hiag Gustave : Nous n’avons pas fixé de nombre dans la mesure où le concours est national. Tout jeune tchadien répondant au critère cité est appelé à concourir même s'ils sont au nombre de 100.000 candidats! Il n’y a pas de problème, nous les accueillerons pour cet examen parce qu’il est ouvert tous. Hiag Hiag Gustave : Découvrir les mathématiques et les enseigner c’est la raison pour laquelle nous organisons ce grand concours.

Combien de centres seront retenus pour le concours de mathématiques ?



Hiag Hiag Gustave : Pour l’instant, nous n’avons prévu qu’un seul centre à N’Djamena, le Lycée Etoile Polaire. Toutefois, si les candidats sont très nombreux, nous pourrons utiliser deux autres centres mais toujours à N’Djamena.



Votre établissement d’enseignement a-t-il d’autres projets pour encourager les jeunes ?



Hiag Hiag Gustave : Nous avons d’autres projets. Je dois noter que ce n’est pas pour la première fois qu’on encourage les jeunes. Déjà en 2013, nous avions récompensé tous les meilleurs élèves du complexe scolaire Etoile Polaire de la maternelle jusqu’en terminal, ce qui a permis aux 3 meilleurs de recevoir respectivement un prix. Par ailleurs, la première fille à avoir obtenue une licence en mathématiques à la faculté de Farcha a également bénéficié de notre aide. Le fondateur lui a remis deux ordinateurs. Pour le futur, nous pensons dès l’année 2018 récompenser toute fille qui obtient un baccalauréat scientifique avec une mention assez bien minimum, d'une forte récompense.



Quel est l’objectif visé à travers le lancement du concours ?



Hiag Hiag Gustave : Nous sommes partis d’un constat de la diminution de nombre de candidats aux séries scientifiques, une chute de façon vertigineuse. Nous voyons que s’il n’y a pas de mathématiques, il n’y a pas de sciences car les mathématiques sont à la base de toute science. Sans science, le Tchad qui veut devenir un grand pays ne le sera jamais. Le but pour nous c’est de redynamiser les mathématiques au Tchad, emmener nos jeunes, nos enfants à aimer les mathématiques. Donc, on s'est dit que s’ils font les mathématiques, l’école ne se portera que mieux. Ça nous permettra de lutter contre la baisse de niveau.



Qui organisera ce concours ?



Hiag Hiag Gustave : C’est le Lycée Etoile Polaire qui organise ce concours. Toutefois, nous bénéficions du soutien de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS). Son directeur général, Pr. Bakari Abbo s’est engagé volontairement à parrainer ce concours en qualité de tuteur académique. L’organisation à tout point de vue ne concerne que le Lycée Etoile Polaire.



Quel message lancez-vous vous aux élèves de Première S qui ne sont pas au courant du concours ?



Hiag Hiag Gustave : Les élèves, je leur dirai juste qu’ils doivent concourir parce que nous restons convaincus que le Tchad a beaucoup de talents. C'est lors de telles compétitions qu’on découvre parfois de vrais talents. Je ne peux que les encourager.



