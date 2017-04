Tchad : "Certaines plateformes doivent cesser avec leurs sales besognes", selon AJPDAR

Le président de l'Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l'Appui à la Renaissance du Tchad (AJPDAR-TCHAD), M. Mahamat El-Mahadi Abderemane a fait, ce samedi, à la Maison des Médias, une communication relative à la lutte contre la polio, l'insécurité, les plates-formes illégales, les activités de la fondation « Grand cœur » et le dialogue social.



L'AJPDAR, tout en saluant les efforts de hautes autorités, exhorte tous les parents à accompagner leur progéniture à ces séances de vaccination contre la polio.



L'Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l'Appui à la Renaissance du Tchad félicite le président Idriss Deby pour sa "courageuse décision de mener une lutte sans merci contre l'insécurité généralisée dans les villes et campagnes du Tchad", et "condamne fermement les assassinats crapuleux des 9 prisonniers en transfèrement de N'Djamena vers Koro Toro", tout en exigeant que justice soit rendue.



Le président de l'Alliance pour la Paix, le Développement et l'Appui à la Renaissance du Tchad (AJPDAR-TCHAD) Mahamat El-Mahadi Abderamane a indiqué que "certaines prétendues plates-formes qui opèrent en toute illégalité, perturbent l'ordre public et doivent cesser immédiatement avec leurs sales besognes."



« La jeunesse Tchadienne ne doit plus faire l'objet de marchandage de la part de ces vendeurs d'illusion », a-t-il laissé entendre, tout en louant les initiatives de la fondation Grand Cœur, l'Alliance des JEUNES pour la Paix, le Développement et l'Appui à la Renaissance du Tchad (AJPDAR-Tchad) exhorte les partenaires sociaux à "œuvrer à côté du gouvernement qui se bat nuit et jour pour relever le défi de l'insécurité ambiante qui prévaut dans la sous-région et celui de la crise économique et financière qui frappe le Tchad."