Tchad : Cheikh Ousmane Al-Hadi, dignitaire musulman décédé le 12 juin dernier

Il est parmi les grands dignitaires religieux musulmans très admirés dans la ville d’Am-Timan et ses environs. Son décès a ému une grande partie de la communauté. Le cheikh Ousmane Al-Hadi, avait rendu l'âme le lundi 12 juin 2017, dans son campement situé à 100 km au nord d'Am-Timan, région du Salamat.



Le cheikh Ousmane Al-Hadi, généralement connu dans la région et ailleurs par son nom de "Abou Hawa", est un dignitaire religieux très vénéré par les adeptes du soufisme. Il était décédé de suite de maladie. Son décès est survenu le lundi 12 juin, à 22 heures dans son campement nomade dénommé "Midile" situé à 15 km près du village du nom Ardo qui est situé à plus de 80 km au nord d'Am-Timan. Il est mort à l'âge de 120 ans selon certaines sources mais d'autres parlent même de 150 ans.



Cheikh Ousmane Al-Hadi, est très vénéré dans la région du Salamat, les régions voisines, voir même le Tchad. Il avait une grande famille qui est installée à Am-Timan, tandis que lui, menait une vie de nomadisme autour de la région du Salamat et les régions voisines. Les fidèles musulmans adeptes du soufisme, se mobilisaient activement lors de chacune de ses rares visites dans la ville d'Am-Timan. Certains parmi les musulmans issus de la région du Salamat et d'autres fidèles qui venaient du Tchad profond, faisant même des déplacements de manière continue dans son campement pour qu'il procède à des consultations d’intercession envers Dieu afin qu'ils soient bénis.



Comme dernier conseil avant de mourir, il avait demandé à ses proches de l'enterrer à côté de son père et d'organiser son sacrifice dans son campement de "Midile", font savoir certaines sources. Ses vœux ont été respectés par ses proches comme prévus. Son corps était transféré à Am-Timan et depuis le mardi 13 juin 2017, il était enterré à côté de son père le cheikh Al-Hadi Abdelaziz dans un endroit appelé "Mabrouk de Rimelié" situé à 12 km au sud-est d'Am-Timan.



Des centaines de fidèles musulmans parmi lesquels le gouvernement du Salamat, Mahamat Zene Al-Hadj Yaya, avaient pris part à son enterrement. Le "Mabrouk de Rimelié" où était enterré son père, est visité régulièrement par des individus de diverses localités qui viennent pour recevoir des bénédictions selon leurs propres déclarations.