Tchad: Contrôle des diplômes ou humiliation des cadres?

La mission de l'inspection d'Etat tourne à l'humiliation à cause d'un excès de zèle. Un grand nombre de tchadiens qui au départ soutenait l'opération d'effectivité et de contrôle des diplômes s'interroge si la commission respecte l'objectivité de sa mission.



Mettre les hauts cadres en rang, faire la queue sous le soleil, passer des heures devant la porte des inspecteurs, s'attendre à des questions humiliantes, exiger une nouvelle authentification des diplômes pour faire des recettes...tout cela ne respecte pas les termes de la mission. L'inspectorat doit effectuer ses activités sans zèle, avec respect et objectivité.



N'est-il pas plus efficace d'effectuer au préalable le contrôle sur la base des fonds des dossiers au niveau de la fonction publique pour déceler les vrais des faux avant de convoquer les faussaires? Tout porte à croire que l'humiliation et les recettes via l'authentification des diplômes constituent une priorité pour les contrôleurs.



Abdelhamid souleyman