Tchad : D'innovantes propositions de la Médiature pour rapprocher citoyen et administration

Le conseiller, chargé de missions à la Médiature de la République du Tchad, chercheur et expert en gestion des conflits Ahmat Yacoub Dabio, a présenté ce vendredi matin à N'Djamena, les statistiques de dix ans d'activités, pour la période de 2000 à 2010, au cours d'un point de presse, en présence de plusieurs invités, journalistes et personnalités.Il ressort des statistiques que 163 dossiers ont été traités en 7 ans, sachant que les archives de 3 ans d'activités sont inexploitables. Selon le conseiller Ahmat Yacoub , l’institution tchadienne a fait, dans un premier temps, des conflits politico-militaires son cheval de bataille, soit 65% de ses activités entre 2000-2010, dans le seul but de contribuer à ramener la paix sociale dans un pays déchiré par quatre décennies de guerre.Dans la perspective de rapprocher les tchadiens de l'administration, la médiature de la République étudie le lancement d'un bulletin électronique périodique, et envisage même la mise à disposition d'une hotline (centre d'assistance) à travers une ligne téléphonique directe permanente. Par ailleurs, elle souhaite mettre en place un système électronique de communication pour créer et amplifier les contacts et échanges avec les tchadiens.