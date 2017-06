Tchad : Démantèlement d'un réseau de trafic d'enfants à Bébédjia

C'est une surprise pour plus d'une personne. Nelem s'est installée dans une famille au quartier Bébeur à Bébédjia depuis belle lurette. Elle s'est convertie à l'Islam et a pris le nom Ouda. Le trafic se déroulait entre Bébédjia et Ngangara, dans la région de Mandoul où Nelem Ouda enlevait des enfants qu'elle fournissait à ses clients. La contrepartie demeure toujours inconnue.



L'enquête en cours permettra d'élucider les nombreuses questions qui se posent dans cette affaire, notamment les termes de l'entente qui lie la présumée coupable aux familles à qui elle remet les enfants, et s'il s'agit d'une remise avec une contrepartie financière.



Le réseau a été démantelé et la présumée coupable a été confiée à la brigade de la police, sur instruction du juge de paix.



L'une des victimes, une fille nommée Délita Lucienne, est âgée de 10 ans. Nelem Ouda a kidnappée cette dernière depuis 8 mois, ce n'est que ce dimanche 28 mai que les recherches ont permis de retrouver le jeune enfant qui a retrouvé sa mère Clarisse Roimngaye, à Bébédjia. Pleine d'émotion, la mère Clarrise reconnaissait à peine sa fille lors des retrouvailles.



La fille enlevée s'est vue attribuée un nouveau nom, Achta.



Le commissaire de police de Bébédjia, Senoussi a demandé aux parents de la présumée coupable d'assurer le retour de la mère de la fille au village. Les parents de la victime demandent à ce que justice leur soit rendue.



Reouhoudou Innocent, correspondant Alwihda Info à Bébédjia.