Tchad : Des activités en faveur de la jeunesse lancées à Bébédjia

Dans l'optique de développer les capacités intellectuelles et artistiques des jeunes élèves de Bébédjia, une cérémonie de lancement de manifestations culturelles, a eu lieu, le 29 Avril 2017 à la place de l'Indépendance de Bébédjia.



Le Maire, 1er adjoint de la ville de Bébédjia a lancé officiellement ces activités, en présence des conseillers municipaux et des chefs d'établissements de Bébédjia.



Cette manifestation culturelle permettra aux jeunes élèves de sortir de leur complexe d'infériorité et de faire rythmer la ville de Bébédjia, notamment par des séries de spectacles.



Dénommé Talent de la Nya, 1ère édition, sous le thème de la jeunesse, intégration socio-économique, c'est un cadre idéal de confrontation intellectuelle et artistique des élèves de la commune de Bébédjia.



Dans son mot introductif, le président du comité d'organisation, Djimhodoum Lucien a d'abord souhaité la bienvenue aux invités à cette cérémonie. Il a précisé que l'idée d'organiser le talent de la Nya émane d'un constat fait sur les besoins et aspirations des élèves, par rapport aux festivités culturelles dans la ville de Bébédjia.



A cet effet, Djimhodoum Lucien a salué l'implication des chefs d'établissement qui ont fourni des efforts pour orienter les élèves vers cette manifestation.



Par ailleurs, le président du comité d'organisation des festivités a demandé aux autorités administratives, communales et toute personne de bonne volonté, la construction d'un centre culturel.



Intervenant à son tour, le conseiller du comité d'organisation, Nadji Ngueadoum a, dans son mot, demandé aux élèves de Bébédjia d'être conscient pour leur avenir de demain, de respecter leurs éducateurs et les parents. Il les exhortent à avoir confiance aux études, et non au banditisme.



Pour finir, Nadji Ngueadoum demande au comité d'organisation de multiplier les séries de formations dans plusieurs domaines dans les carrés et quartiers de la ville, en faveur des jeunes, pour le développement de la ville de Bébédjia.



Lançant officiellement les activités, le Maire 1er adjoint, Dokagbaye Eric, s'est dit très ému par cette manifestation culturelle, organisée par les jeunes élèves de la commune de bébédjia.



Selon lui, elle permettra aux élèves d'acquérir des connaissances intellectuelles à travers les différentes activités prévues, notamment des jeux de questions et des conférences-débats.



Dokagbaye Eric a remercié les autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour honorer cette cérémonie. Il faut noter que la manifestation durera un mois.