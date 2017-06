Tchad : Des améliorations opérées pour démasquer les fraudeurs au bac (Directeur ONEC)

Le directeur général de l'Office National et des Examens et des Concours du Supérieur (ONECS), Bakari Abbo, a fait, mardi 13 juin 2017, au Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Rénovation au quartier Sabangali, un point de presse pour informer les acteurs du système éducatif, notamment les partenaires, les parents d'élèves, les élèves et les enseignants sur le chronogramme de l'organisation du baccalauréat 2017.



Il a annoncé au cours de ce point de presse que 71.902 composeront les épreuves écrites du baccalauréat du 12 au 22 juillet sur l'ensemble du territoire national, avant d'ajouter que la réforme du baccalauréat entamée, se poursuivra encore cette année 2017.



Par ailleurs, il a indiqué que des améliorations seront opérées d'une part sur les cartes d'accès dans le but d'empêcher des tierces personnes de composer à la place des candidats et, d'autre part sur les copies d'examens afin de démasquer l'introduction des copies par des personnes mal intentionnées.



Le directeur général de l'Office National des Examens et des Concours du Supérieur (ONECS), Bakari Abbo plaide pour la fermeture du centre de Jeddah en Arabie Saoudite qui enregistre très peu de candidats et pour l'ouverture d'un nouveau centre de la composition du baccalauréat à Hadjer Hadid à la demande du HCR.