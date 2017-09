Tchad : Des centrafricains et camerounais arrêtés avec des armes de guerre

24 présumés malfrats de nationalité centrafricaine, camerounaise, nigériane, nigérienne et tchadienne munis de 12 armes de guerre sont tombés dans les filets des forces de défense et de sécurité dans les départements des Monts de Lam et de la Nya-Pendé.



Ils ont été présentés à la presse à Doba, en présence du gouverneur de la région du Logone Oriental, M. Adam Nocky Charfadine.