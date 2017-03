Tchad : Des coupeurs de route emportent plusieurs millions de Franc CFA à Am-Timan

Oubliés de l'actualité dans la zone depuis un laps de temps, absents du paysage d'échange économique, les commerçants ou passagers ne se préoccupent plus des dangers que peuvent poser leurs probables menaces. Les coupeurs de route refont surface et font parler d’eux depuis la semaine dernière dans la ville d’Am-Timan.



En effet, le dimanche 19 mars 2017, les fameux coupeurs de route ont opéré dans la zone frontalière entre la région du Salamat et celle du Moyen-Chari. Des commerçants opérant dans la vente du bétail, ainsi que d'autres marchands et passagers ordinaires résidants à Am-Timan, partaient régulièrement dans la Sous-préfecture de Roro, département de Kyabé, région de Moyen Chari pour des activités commerciales. Mais ce jour, ils ont été victimes d’un acte des coupeurs de route qui ont pu emporter une somme d’une valeur importante.



Selon une victime qui s’est confiée à nous, ils ont été à Roro comme d’habitude pour le commerce. Ce dimanche 19 mars 2017, ils ont quitté Roro sans difficulté particulière, mais arrivés vers le village Tchiolé, situé à plus de 100 km de Roro dans la région du Salamat, ils ont été interceptés par des hommes armés aux environs de 20h. Ces hommes sont au nombre de six, habillés en tenue civile mais portaient d'armes à feu et munitions, ainsi que d'armes blanches. Ils sont à bord d'une Toyota Hilux communément appelée « Toyota bombée », de couleur blanche.



Selon la victime, deux d'entre eux étaient restés dans la cabine du véhicule pendant le temps que les quatre dépouillaient les passagers. Quelques instants après, un homme à bord d’une moto est arrivé, mais aussi intercepté. Une deuxième voiture est arrivée, aussitôt stoppée par ces hommes. Tout le monde a été dépouillé de son bien et personne n’a pu s’échapper à ces coupeurs de route. Des passagers ont été tabassés à coup de bâton. Selon la victime, ces coupeurs de route avaient emporté une somme d’une valeur de : 14 millions de Fcfa et les téléphones portables des passagers.



Avant de quitter les lieux, ils ont dégonflé tous les pneus de deux voitures et ceux de la moto, ont été endommagés. Les passagers du premier véhicule avaient passé la nuit sur place, faute de pneus. Au niveau de la région du Salamat, les autorités locales avaient pris la décision que désormais tout véhicule sera escorté par les éléments de la sécurité avant de quitter Am-Timan, afin que la population soit protégée.