Tchad : Des effets personnels de Mahamat-Ahmad Alhabo confisqués à sa descente d'avion

N'DJAMENA, Tchad - L'ancien ministre et candidat du Parti pour les libertés et le développement (PLD) aux dernières présidentielles de 2016, Dr Mahamat-Ahmad Alhabo s'est vu confisqué des effets personnels, à sa descente d'avion, ce matin, par les services de sécurité.



Le secrétaire général 1er adjoint du PLD, et également coordinateur du FONAC (Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et changement), était de retour d'un voyage.



Mahamat-Ahmad Alhabo a confirmé s'être fait saisir son "ordinateur portable, téléphones, et documents", et a condamné ces "méthodes anti-démocratiques".